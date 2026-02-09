焦點股》旺宏、華邦電等記憶體族群營收驚艷 股價大復活

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏(2337)受惠市場缺貨漲價，元月營收創39個月新高，帶動今股價亮燈漲停，飆達88.8元，上漲8元，截至10點30分，成交量達近12萬張；華邦電(2344)元月營收達117.78億元，創歷史新高並首度破百億元大關，今盤中也一度漲停達107.5元，成交量超過10萬張。記憶體模組廠宜鼎(5289)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)、凌航(3135)也因元月營收皆創新高，股價也紛飆漲停。

旺宏於6日公布自結2026年1月營收為新台幣30.17億元，月增14.6%、年增51.4%，創39個月以來新高。因NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體緊缺，尤其SLC NAND快閃記憶體缺貨最嚴重，帶動價格上漲，旺宏預計增加12吋月產能1萬片，彈性調配生產NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體等不同產品，並拚良率上升。

記憶體廠華邦電上周公布自結1月營收為117.78億元，首破百億元大關，一舉月增達20.55%，較去年同期增加94.16%，創歷史新高。該公司將於明天舉行法說會，法人預期華邦電第四季獲利將續成長，第一季合約價漲幅與上季相當，今年營收可望逐季創新高。

宜鼎今年元月營收33.31億元，月增83.73%、年增307.11%，再創歷史新高紀錄，並超過市場預期。廣穎元月營收6.64億元，月增66.37%、年增79.61%，也創歷史新高。宇瞻1月營收20.92億元、年增233.35%。凌航元月營收達15.45億元，月增31.45%、年增343.86%。

