焦點股》昇達科：法說加持 晉身千元俱樂部

昇達科董事長陳淑敏。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星廠昇達科(3491)不畏今日進入處置股票，在法說會釋出利多消息激勵下，今日股價跳空以1010元開出、上漲24元，直接進入千元俱樂部。

昇達科處置時間從1月23日至2月5日，每20分鐘撮合一次。

昇達科昨日召開法說會，在釋出目前低軌衛星在手訂單已提高到18億元，且客戶希望半年內全數交付下，推升1、2月營收可望超越去年12月的歷史新高，也就是低軌衛星第一季營收可望季增50%，整體營收可望季增30%，而低軌衛星全年營收可望年增150%，整體營收則可望成長逾90%的利多消息。

美系券商今日最新報告再調高昇達科目標價，美系券商觀察Amazon在今年排定的任務中，新增兩個發射夥伴，載重提升，有助於加速發射。另預估昇達科2028年衛星佔營收比有望來到90%，預估毛利率上升至69%，調升其目標價。

