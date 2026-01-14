焦點股》晟銘電：不懼外資連7賣 股價逆勢上攻

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日伺服器供應鏈股價熱，伺服器機殼廠晟銘電(3013)去(2025)年營收創新高，受惠水冷機櫃產品出貨、加上美系CSP(雲端服務供應商)ASIC伺服器產品去年開始量產出貨，營運正向，今日股價開平走高，最高漲逾6%，近11時34分，晟銘電股價上漲6.5元或5.37%，暫報127.5元，成交量逾4500張。

晟銘電2025年12月營收為11.9億元，月增15%、年增12%，創單月新高，全年營收105.3億元，年增12%，也創歷史新高。晟銘電是Meta供應商，其AI伺服器在去年第四季量產出貨，帶動水冷機櫃需求，市場上通用型、儲存伺服器需求也提升，皆將挹注晟銘電營運。

不過，昨日外資賣超晟銘電1029張、已是連7賣，自營商賣超50張，三大法人合計賣超1079張；昨日當沖成交量為1056張、佔比29%，宜留意後續股價波動。

