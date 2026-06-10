焦點股》智邦：外資報告助威 逆勢大漲

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台股下挫，智邦盤中攻高。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕網通大廠智邦(2345)受到5月營收創歷史新高、外資調高目標價激勵，今日開高走高，盤中一度攻上2630元，截至9:30分，股價暫報2585元，大漲110元，漲幅4.44%，成交張數逾1500張。

外資最新報告指出，智邦受益 AI ASIC 和 AI 驅動網路的結構性成長，在來自新超大型資料中心 ASIC 加速卡市占率提升、擴充網路需求增加以及光學交換器成長的潛在上升空間，給予「買進 (Buy)」評等。

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外資指出，智邦第二季至第四季營收將出現強勁的季成長，主要由 Trainium 3 和 新客戶網路需求所驅動。同時，智邦受到 2025–2028 年間交換器(Switch)營收約 80% 的年複合成長率 (CAGR)、57% 的潛在市場規模 (TAM) 年複合成長率、市占率提升、擴充需求(scale-up demand)以及代理型人工智慧 (Agentic AI) 的推動，2027年預期每股盈餘達市場最高，另外，預計自 2027 年起，新的客戶和光學交換器訂單將佔總營收個位數百分比。

網通大廠智邦(2345)5月合併營收286.22億元，月增4.61%，年增56.58%，不僅是連續5個月營收走高，更是連續2個月創下歷史單月新高。累計1-5月合併營收為1261.03億元，年增60.01%，亦創歷史同期新高。

市場法人指出，智邦在新客戶加入、AI加速器出貨暢旺下，推動營收頻創新高，預估第二季營收可望季增20%，而新產品全光交換器(All-Optical Switch)可望在下半年推出。智邦累計4-5月營收559.82億元，約達第一季營收701.21億元的80%。

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