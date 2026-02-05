焦點股》期元大道瓊白銀︰銀價崩跌 爆量下挫逾10％

〔記者張慧雯／台北報導〕受到銀價崩跌，期元大道瓊白銀(00738U)盤中也出現雪崩式重挫，截至12:08分為止，爆出7.3萬張成交量，目前股價下跌9.5元、暫報62.5元、跌幅達13.19%。

白銀價格今日一度大跌15%，目前跌幅收斂約13%左右，比起先前連續三日跳水高達40%，這次投資人可能比較沒過度驚嚇，還有散戶自我安慰「比特幣跌更兇」，市場人士指出，黃金白銀大跌的主因，有可能是因為股票與虛擬幣大跌，因為需補繳保證金或彌補虧損，才出售手中獲利的黃金白銀。

法人認為，白銀卓越的導電性和導熱性對於推動全球經濟的技術轉型至關重要，在工業需求大幅成長的情況下已連續5年供不應求；世界白銀協會引述牛津經濟研究院最新報告表示，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和人工智慧的採用轉型，白銀將在未來10年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。

不過，法人建議，銀價短線狂飆、漲幅過大，單日出現劇烈漲跌幅的情況將越來越常見，投資人應多關注交易性質，嚴守操作紀錄。

