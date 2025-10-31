焦點股》東元：踏足多項熱門商機 股價震盪

東元今日股價震盪。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕因AI推升全球電力需求，帶動電力基礎設施商機，加上淨零減碳潮流持續，節能商機也持續發酵，機電大廠東元(1504)因踏足多項熱門商機，近日股票交投持續熱絡，不過今日股價在平盤上下震盪，早盤一度急拉，之後又翻黑，高低振幅逾6%，近11時20分，東元股價小跌0.5元或0.43%，暫報116元，成交量近5萬張。

東元近日參展淨零永續展中，展出協助客戶碳盤查、設備建置與維運、綠色金融合作的ESCO一站式服務解決方案，因破億元的大型案場持續增加，商機也有望持續放大；加上產業界指出，近5年為AI資料中心建造的剛需期，電力、機電基礎建設的相關廠商有望持續受惠。

昨日外資買超東元4231張、由連4賣轉買，投信買超67張，自營商買超106張，三大法人買超4404張；昨日當沖成交量將近2.5萬張，佔比52%，投資人應留意後續股價波動。

