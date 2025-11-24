焦點股》東元：鴻海走軟 股價連帶受累

〔記者歐宇祥／台北報導〕鴻海(2317)科技日甫結束，今日鴻海股價就走軟，連帶合作夥伴機電大廠東元(1504)也開高走低，盤中翻落平盤，近11時，東元股價下跌0.7元或0.76%，暫報91.3元，成交量逾1.1萬張。

東元上週也參加鴻海科技日，展出與鴻海合作的模組化資料中心(MDC)解決方案等產品。該公司也看好，旗下三大事業群第四季仍將維持成長動能，與鴻海的合作，台灣市場將在明年發酵，美國市場則看2027年較為明朗，不過大馬達、變壓器已與鴻海攜手加速推廣，東南亞資料中心業務也持續邁進。

廣告 廣告

上週5個營業日中，外資買超東元3.2萬張、投信賣超3.5萬張，自營商買233張，三大法人合計賣超3027張；上週五(21)的當沖成交量逾萬張、佔比31%，宜留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電領軍反彈 指數漲逾300點

焦點股》創意：躋身Google供應鏈 直噴漲停

焦點股》台玻: 訂單滿檔 高階玻纖布擴產

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

