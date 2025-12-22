焦點股》東元：AI資料中心商機看俏 股價反彈

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據外商研究數據，今年資料中心交易金額創新高、總額逾610億美元，未來前景正向，機電大廠東元(1504)切入資料中心機電系統市場，近日股價反彈，今日股價開高走高，近11時30分，東元股價上漲4.9元或5.82%，暫報89.1元，成交量2.2萬張。

東元與鴻海(2317)攜手切入美國資料中心建置商機，不過因商機預計明後年才會發酵，所以儘管今年東元營運表現不錯，但股價也從10月下旬高點127.5元一路向下，一度跌幅近4成；不過該公司預估，第四季三大事業群營運都將維持成長，也持續切入資料中心、機器人關節等商機。

廣告 廣告

上週五個營業日外資買超東元2.6萬張、投信賣超2.5萬張、自營商買超113張，三大法人合計買超926張；19日當沖成交量為6937張、佔比22%。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電全力衝刺 指數漲逾400點重返2萬8

焦點股》穩懋︰AI與高階通訊需求強 股價大漲

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

南亞科出關首日創新高 子以母貴福懋科續飆漲停

