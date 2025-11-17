焦點股》樺漢：董座發豪語 帶量大漲
〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢(6414)受惠於上週五(14日)於法說會釋出營運利多，加上董事長朱復銓發下豪語，稱公司年度每股稅後盈餘(EPS)未達30元之前不會退休。樺漢今日盤中股價大受激勵，在買盤力挺之下重回300元關卡，截至上午11時16分暫報300.5元，漲幅6.56%，成交量2101張。
朱復銓認為，AI的價值不僅在雲端，更在於如何在工廠、零售、能源、交通等場域實現「現場即時決策」。樺漢持續布局全方位智慧方案生態系統整合策略，精進工業物聯網、智慧軟體與方案等三大事業群。目前在手訂單金額規模已突破1900億元，接單與出貨比值(B/B Ratio，接單出貨比)維持在1.25至1.35的健康水位，訂單能見度與營運前景持續向上。
朱復銓重申，樺漢未來的競爭關鍵不僅在製造實力，更在AI整合能力，將持續深耕AI邊緣運算、模型自動化訓練、資安防護與數位雙生模擬四大技術軸心，打造能即時反應、持續演化、具備自我學習能力的智慧平台。隨著智慧物聯網(AIoT)市場邁入高速成長期，樺漢將以完整「硬體＋軟體＋服務」生態系，穩步躍升為全球AI產業鏈中具技術厚度與整合深度的領導者。
更多自由時報報導
台股開盤》台積電、華邦電、南亞科喊衝 指數漲逾300點
焦點股》浩鼎：治療膽管癌新藥獲孤兒藥認定 跳空漲停
焦點股》華邦電:記憶體缺貨 買盤搶進
焦點股》台燿：新一代AI專案大進補 股價噴出創新高
其他人也在看
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 52 分鐘前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
雲豹能源慘跌剩不到百元...大手筆買回3000張庫藏股救市
雲豹能源（6869）14日董事會決議，啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3,000張普通股，約占已發行股份2.18%，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格為每股新台幣170元。雲豹能源近期股價慘跌，過去曾高達330元的股價至今不到百元，公司難忍股價下挫，終於出手救市，股價今日小有起色，一度上漲4%後漲幅收斂。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 8 小時前
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 5 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 1 小時前