焦點股》樺漢：董座發豪語 帶量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢(6414)受惠於上週五(14日)於法說會釋出營運利多，加上董事長朱復銓發下豪語，稱公司年度每股稅後盈餘(EPS)未達30元之前不會退休。樺漢今日盤中股價大受激勵，在買盤力挺之下重回300元關卡，截至上午11時16分暫報300.5元，漲幅6.56%，成交量2101張。

朱復銓認為，AI的價值不僅在雲端，更在於如何在工廠、零售、能源、交通等場域實現「現場即時決策」。樺漢持續布局全方位智慧方案生態系統整合策略，精進工業物聯網、智慧軟體與方案等三大事業群。目前在手訂單金額規模已突破1900億元，接單與出貨比值(B/B Ratio，接單出貨比)維持在1.25至1.35的健康水位，訂單能見度與營運前景持續向上。

朱復銓重申，樺漢未來的競爭關鍵不僅在製造實力，更在AI整合能力，將持續深耕AI邊緣運算、模型自動化訓練、資安防護與數位雙生模擬四大技術軸心，打造能即時反應、持續演化、具備自我學習能力的智慧平台。隨著智慧物聯網(AIoT)市場邁入高速成長期，樺漢將以完整「硬體＋軟體＋服務」生態系，穩步躍升為全球AI產業鏈中具技術厚度與整合深度的領導者。

