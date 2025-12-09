焦點股》欣興：外資目標價上修至271元 股價再噴出

欣興董事長曾子章看好明年高階載板需求強勁。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興(3037)公布11月合併營收115.41億元，月增1.89%，年增20.43%，創36個月以來單月營收新高，累計前11月營收1194.19億元，年增12.60%，外資近11個交易日天天買進欣興，累計買超達8.73萬張，亞系外資出具最新報告上修欣興目標價至271元，今日欣興早盤又見到買單積極敲進，最高來到234元、漲幅6%，再創2022年4月初以來44個月波段新高。

截至9:36分左右，欣興股價上漲4.31%，暫報230元，成交量逾2.76萬張。

欣興董事長曾子章看好明年載板市況，曾子章日前表示，高階載板所需的T-Glass玻璃布、石英布、Low CTE玻纖布等缺貨預期可能還要一年緩解，明年高階載板可能出現供不應求的熱況，對明年表現樂觀以對。

