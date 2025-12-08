焦點股》欣興：產能塞爆 外資進場掃貨
〔記者卓怡君／台北報導〕由於AI ASIC晶片、AI伺服器、高階網路交換器等產品成為一大趨勢，使用IC載板面積大增，因上游材料價格上揚，ABF載板明年進入新一波漲價循環，同時可能出現供應缺口，多家外資看好欣興(3037)明年ABF載板營收可望大幅成長，外資連買欣興10個交易日，累計買超張數高達8萬3368張，欣興今日股價上攻，一度來到224元，創下3年多來的波段新高。
截至11:10分左右，欣興股價上漲3.02%，暫報221.5元，成交量逾3.93萬張。
法人指出，欣興除了擁有輝達GPU訂單之外，也拿下各主要大型CSP(雲端服務供應商)客戶AI ASIC訂單，市佔率上看70%，ABF楊梅廠本月產能已塞爆，明年每季ABF載板可能將再調漲，對明年營收貢獻程度有望放大。
