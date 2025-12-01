焦點股》欣興：ABF載板 供應缺口爆增
〔記者卓怡君／台北報導〕AI需求強勁，PCB迎來規格升級，帶動上游材料價格持續上漲，隨著GPU規格升級，ABF載板尺寸與層數大幅提升，ABF載板需求量大增，BT載板今年已漲價多次，緊接著ABF載板也將進入漲價循環，市場預估2026年至2027年載板可能出現缺貨潮，其中IC載板龍頭欣興(3037)以ABF載板為主力，近5個交易日獲得外資天天買超，今日早盤股價帶量攻高，一度衝到200元大關，創下2024年7月26日以來波段新高。
截至9:18分左右，欣興股價上漲5.63%，暫報197元，成交量逾2.08萬張，已逼近上個交易日全天的2.09萬張。
欣興董事長曾子章看好明年載板市場前景，隨著人工智慧硬體提升，PCB用量增加大約50到60倍，使得玻纖布、銅箔基板(CCL)上游材料的供不應求，為配合CoWoS封裝製程，載板面積也放大10倍以上，材料和層數皆會升級，高階載板所需的T-Glass玻璃布、石英布、Low CTE玻纖布等缺貨預期還要一年緩解，明年高階載板可能出現供不應求的熱況。
