焦點股》欣興：AI ASIC大贏家！外資高喊290元

欣興明年營運備受外資看好。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告調升IC載板龍頭(3037)評等與目標價，美系外資指出，受惠人工智慧(AI)加速器與 ASIC(客製化晶片)需求大幅成長，帶動ABF載板市場升溫，強化欣興2026至2027年的成長動能，將欣興投資評等由「中立」上調至「買進」，目標價也從原先的150元一舉調升至290元，看好AI ASIC市場成長力道將超越GPU，對欣興最為有利，欣興為多家雲端服務商(CSP)AI ASIC專案的主要ABF供應商，包括Google TPU、AWS Trainium等。

廣告 廣告

外資連續12個交易日買超欣興，買超張數高達10萬1341張，欣興股價在經過近期急漲後，今日陷入量縮整理，截至10:55分左右，欣興股價小跌0.66%，暫報224.5元，成交量逾2.24萬張。

美系外資分析，隨著欣興客戶陣容逐步擴大至NVIDIA(輝達)、Google、AWS等主要AI伺服器晶片供應商，欣興在供應鏈中獲得更高優先權，尤其對當前緊缺的T-glass(關鍵基材)更能確保供應，有助於欣興滿足客戶的強勁需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台虹：Google新款智慧AI眼鏡來了！股價直噴漲停

台股開盤》台積電、力積電領攻 指數漲逾170點

焦點股》華邦電：10月續獲利 價量上揚

焦點股》國巨*︰外資主力搶進 股價爆量大漲

