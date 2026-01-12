焦點股》欣興：AI ASIC訂單 倍數成長

欣興今年營運備受看好。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板欣興(3037)為國際四大CSP(雲端服務供應商)載板主要供應商，由於CSP大客戶近來積極追單，欣興加碼今年31%的資本支出預算，由約194億元再增加約60億元，增加後總金額約為254億元，主要配合營運需求、新建廠房並提升製程能力，因上游材料供應吃緊，ABF載板自今年起漲價，欣興今年AI ASIC訂單較去年倍增，今年營運備受法人看好。

欣興今日股價帶量大漲，盤中逼近漲停248元，截至10:23分左右，欣興股價大漲7.76%，暫報243元，成交量逾2.98萬張，已超越上個交易日全天的1.93萬張。

由於客戶對今年目標相當積極，法人預估，欣興今年AI ASIC訂單和去年相較將呈倍數成長，至於供應仍受限於上游材料缺貨，若原物料供應吃緊紓解，出貨量有望快速放大，隨著楊梅廠與光復廠的高階ABF載板放量，產能利用率拉升，有助進一步拉高整體平均單價(ASP)與獲利。

