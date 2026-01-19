焦點股》欣興：ASIC市佔逾70％ 股價飆新高

欣興今年營運走俏。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕高階玻纖布產能吃緊，價格不斷上揚，在上游材料產能吃緊的影響下，有望帶動ABF載板與BT載板再進一步調漲價格，法人看好欣興(3037)憑藉在載板技術研發及客戶關係優勢，預期在各大國際ASIC客戶中，欣興ABF載板將享有七成以上市佔率，欣興上週五獲得外資與投信同步大買，股價衝上漲停，今日買盤再度積極進駐，早盤股價一度逼近漲停，最高來到300.5元，再創歷史新高。

截至9:46分左右，欣興股價大漲7.66%，暫報295元，成交量逾5.22萬張。

法人預估，欣興今年AI ASIC訂單和去年相較將呈倍數成長，目前供應仍受限於上游材料缺貨，該公司正積極尋找其他供應來源，若原物料供應吃緊紓解，出貨量有望快速放大，隨著楊梅廠與光復廠的高階ABF載板放量，產能利用率拉升，有助進一步拉高整體平均單價(ASP)與獲利。

