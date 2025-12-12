焦點股》正文：聚焦光通信、SOM 跳空開高

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠正文(4906)昨日舉行法說會，釋出搶進AI市場激勵，今日股價跳高開出，早盤一度攻高到29.05元、漲幅逾7%，截至9:08分，股價暫報28.5元，上漲1.4元，漲幅5.17%。

正文董事長陳鴻文表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端，正文看好AI浪潮，將從過去的消費端市場，走向企業、資料中心產品，且將聚焦光通信產品，以及具AI算力的系統模組(System-on-Module, SOM)。陳鴻文指出，目前正文低階光收發模組已經出貨，而400G產品預計明年下半年可望出貨，預計未來AI相關產品佔比可達20%。

陳鴻文說，未來網路將是「AI驅動的網路」，每個節點都需要AI置入，在傳統銅線已無法滿足頻寬、雜訊抑制下，光通訊將成為唯一可支撐未來網路的基礎，而網路極度複雜，必須透過AI才能提升效率，因此未來每個節點都需具備一定程度的AI算力，因此算力也將從資料中心擴散至邊緣與終端，「未來所有主要通信都必須走光通訊」，正文過去擅長Wi-Fi模組，而下一代模組必須內建AI，會加大力道投入研發AI SOM，鎖定未來每個網路節點都需具備AI處理能力的趨勢。

