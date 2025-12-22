焦點股》毅嘉：紅燈高掛 站上所有均線

〔記者王憶紅／台北報導〕軟板股毅嘉(2402)今日股價開高震盪走高，早盤攻上漲停61.8元，截至11:46分，股價鎖住漲停，成交張數逾2.02萬張，而漲停委買張數逾9000張。

市場法人指出，第四季消費性產品出貨雖然降溫，但毅嘉在車載產品持續出貨下，預期全年營收持續成長，目前已切入光通訊、散熱模組，看好未來發展，預估明年佔營收比可分別達3%、1%，其中，光通訊模組由於基期較低，未來每年可望有50%成長。

毅嘉馬來西亞廠目前客戶認證正陸續進行，市場預期，新廠營收貢獻將於明年下半年逐步放大，而到2030年可佔營收40%以上，成為毅嘉集團第二大的生產製造中心。

毅嘉自結11月稅後盈餘0.49億元，年減36%，每股稅後盈餘0.16元。市場人士指出，獲利年減，主要還是產品組合(11月穿戴產品出貨較少)及新事業新廠發展費用增加影響，第3季營收28.85億元，稅後淨利1.85億元，每股稅後盈餘0.6元。

