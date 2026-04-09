焦點股》永光：3月營收大爆發 股價直奔漲停

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〔記者張慧雯／台北報導〕化工股永光(1711)昨日公告3月營收衝上8.37億元、月增72.99%、年增28.15%，寫下自2022年3月以來新高紀錄，今日股價直衝漲停36.65元，但一度打開，截至9:47分為止，股價鎖回漲停，成交量逾2.4萬張。

受PSPI(感光型聚醯亞胺)材料需求向上，永光股價持續走強，同時，在AI帶動的高效能運算帶動下，面板級扇出型封裝(FOPLP)產能擴張、材料需求也持續成長，永光則更進一步在FOPLP生產製程中，透過環保型光阻材料(如無PFAS方案)達到節能減碳與符合環保規範，成為近來法人關注焦點。

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不過，觀察三大法人動向可發現，外資連續三日呈現賣超，累計賣超達1.9萬張，主力昨日也呈現賣超3715張，以美商高盛為主，倒是凱基台北、中信託高雄各買超逾千張；法人表示，永光今年1月單月獲利虧轉盈，持續推升股價向上，上一波高點來到45.85元，高檔套牢賣壓不輕，投資人追高還是得多小心。

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