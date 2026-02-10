焦點股》 波若威︰財報做底氣 連拉2根漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠波若威(3163)不畏仍在處置期，今日股價開高走高後攻上漲停590元，創歷史新高價，已連拉二根漲停，截至9:50分，成交張數1526張。

波若威目前每20分鐘撮合一次，處置期到2月24日止。

波若威1月營收2.34億元，月增5%、年增47.89%。而波若威今日將召開董事會，公布2025年財報。根據波若威去年自結獲利計算，全年每股稅後盈餘約6.22元，創上櫃以來新高。

根據ResearchAndMarkets.com最新報告《2026-2036 年全球共同封裝光元件市場報告》中表示，傳統可插拔光模組時面臨功耗、延遲和頻寬密度方面的關鍵限制，CPO(共同封裝光元件)已成為下一代解決方案的最終選擇，預計在未來十年成為資料中心互連架構的主要解決方案，51.2 Tbps及其以上的交換機，都將採取CPO技術。2026年至2031年間，複合年增長率超過35%，並從2026年至2027年開始大規模佈署。

廣告 廣告

波若威是AI晶片龍頭輝達台系合作夥伴之一，市場人士指出，隨著AI伺服器與資料中心對高速傳輸需求提升，CPO趨勢看好，今年在800G為主流規格下，波若威2026年業績有望成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》智邦：業績撐腰 亮燈漲停

台股收盤》電金雙引擎啟動 指數收漲621點衝上第10大

3萬3到了！台積電飆1875元、指數登33047點 雙雙創新猷

焦點股》0050：台股大漲近900點 散戶瘋買

