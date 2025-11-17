焦點股》浩鼎：治療膽管癌新藥獲孤兒藥認定 跳空漲停

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司台灣浩鼎(4174)昨(16)日宣布，接獲美國食品藥物管理局(US FDA)通知，旗下以TROP2為靶向的ADC(抗體藥物複合體)新藥OBI-902，已獲審核通過治療膽管癌(Cholangiocarcinoma)的「孤兒藥(Orphan Drug Designation)」資格認定。浩鼎股價在此利多帶動下，今以跳空漲停開出，漲停價27.35元，截至9:10分，浩鼎股價緊鎖漲停，成交量530張，漲停委買張數近6千張。

OBI-902為浩鼎首款自主開發、採用醣位點專一性鍵結的新型ADC。

廣告 廣告

浩鼎表示，膽管癌是一種罕見且致死率高的惡性腫瘤，美國患者人數少於五萬人。依疾病分期、組織型態及發病部位不同，其五年存活率約介於2%至23%。目前，美國FDA尚未核准針對膽管癌的ADC藥物上市銷售。

為鼓勵業界開發治療罕見疾病的新藥，美國FDA設有「孤兒藥」資格認定制度，凡具潛力的候選藥物經審核通過後即可獲得此資格認定。在美國，罕見疾病被定義為患者人數少於二十萬人的疾病。經美國FDA認定為「孤兒藥」後，藥物開發公司可獲得多項優惠措施，包括臨床支出稅務優惠、藥證申請費用減免，以及市場專賣保護期等。

浩鼎已於2025年8月在美國與台灣展開OBI-902一期/二期臨床試驗，招募晚期實體腫瘤患者。該試驗的目標在於驗證OBI-902的安全性、藥物動力學特性及初步療效。

不過浩鼎帳上累虧達78.8億元，上個月臨時股東會通過預計減資5成。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國經濟低迷 紐時：絕望情緒洶湧 愛國主義教育已無號召力

沒亂花錢卻越存越少？專家揭10項「隱形小開銷」正蠶食你的積蓄

台積電產能滿載排不到 韓媒爆中企跑去找三星下2奈米訂單

中國房市恐爆新雷 !台灣等亞洲銀行面臨300億違約風險

