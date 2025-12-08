焦點股》浩鼎: ADC新藥 再獲孤兒藥認定
〔記者陳永吉／台北報導〕新藥股台灣浩鼎(4174)上週五盤後公告，旗下自主開發的TROP2靶向抗體藥物複合體(ADC)OBI-902再度獲得美國食品藥物管理局(US FDA)孤兒藥(ODD)資格認定，本次適應症為胃癌，包含胃食道交界處腺癌。繼日前取得治療膽管癌孤兒藥資格認定後，浩鼎OBI-902在短期內再次獲得FDA認定。
浩鼎今股價開盤大漲，並迅速攻上漲停，截至9:38分，股價暫報漲停價28.85元，成交量約750張，漲停委買張數約4800張。
美國FDA的孤兒藥資格制度在鼓勵產業投入罕見與高度未滿足醫療需求疾病的藥物研發。獲得孤兒藥資格認定後，該藥品可取得包含臨床試驗稅務優惠、藥證申請費用減免與市場專賣保護期等多項政策優惠支持，有助提升OBI-902未來的商業發展潛力與跨國策略合作機會。
浩鼎指出，OBI-902為浩鼎首款採用獨家專利的GlycOBI®醣位點專一性偶聯技術所開發的新型ADC，目前正在美國與台灣同步進行一期/二期臨床試驗，評估其安全性、藥物動力學特性與初步療效。
不過浩鼎將進行減資5成，打消累積虧損，舊股票最後交易日為明年1月14日，新股上市日為1月23日。
更多自由時報報導
最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成
2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉
LTN經濟通》總統夢成泡影 郭台銘歸途斷？
追得好累還是輸台積電！傳三星4奈米良率終於升至60％以上
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 4
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 15
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話