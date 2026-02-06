焦點股》瀚荃：今年AI貢獻逾4成 帶量逆風高飛

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃(8103)看好電源架構隨著AI浪潮演進，公司攜手AI電源雙雄開疆拓土，今年AI的營收貢獻有機會突破40%。在買盤帶動下，瀚荃今日股價逆風高飛，一度逼近漲停，截至上午10時45分暫報94.5元，漲幅8.37%，成交量2776張。

瀚荃統計，旗下筆電產品的營收貢獻度已由2020年的37%降至2025年的24%，伺服器網通產品則由24%提升至37%，其中去年第三季伺服器網通占比約36%，全年估落在36%至37%左右，瀚荃認為，今年有機會進一步突破40%，但整體成長動能仍以AI、伺服器與工業應用為主，其他消費性產品動能相對保守。

廣告 廣告

在產品與客戶布局方面，瀚荃目前主要供應與電力相關的連接器(70%)與軟線(30%)產品，出貨以台灣最大的兩家AI電源廠為主，並透過電源供應鏈間接切入大型資料中心客戶需求。隨著高壓直流(HVDC)帶動更高電力密度需求，電源櫃等新模式也逐步浮現，瀚荃看好電源管理連接器在板對板等應用上仍具成長空間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

創見1月營收衝達47.6億元 年增逾4倍並創新高

台股收盤》電子股大跳水 指數收跌488點勉強守31800點

群聯1月營收年增190％ 創單月歷史新高

台股開盤》電金傳大逃殺 指數跌近600點摜破31300點失守月線

