焦點股》營邦：黃仁勳點名利多尤在 股價勁揚

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠營邦(3693)自本月6日被輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳點名為合作夥伴後，上週股價一度連拉3根漲停，儘管去年(2025)年全年營收衰退，不過看好未來AI儲存伺服器需求仍暢旺，今日營邦股價持續開高走高，一度觸及漲停價378元，近11時，營邦股價上漲33元或9.59%，暫報377元，成交量逾3700張。

營邦近日公告2025年12月營收6.35億元，月增65%、年增14%，全年營收75.2億元、年減12%。針對營運前景，該公司近年耕耘AI儲存領域，並稱將以輝達合作夥伴持續拓展商機，看好CSP(雲端服務供應商)持續強化AI佈局，未來營運可望隨之向上。

不過，近日三大法人對營邦著墨不多，上週5個營業日外資賣超176張、投信賣超41張、自營商買超121張，三大法人合計賣超96張；上週五(9日)當沖成交量2792張、佔比52%，當沖熱度明顯增溫，投資人應留意後續股價波動。

