焦點股》燿華：低軌衛星訂單大增 股價續飆

燿華低軌衛星訂單大增，今年以來股價大漲近一倍。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕因馬斯克旗下SpaceX有望在7月進行IPO，並申請部署100萬顆衛星作為太空資料中心使用，低軌衛星題材持續發燒，PCB廠燿華(2367)獲得外資及主力進場拉抬，昨日股價亮燈漲停，今日股價帶量續強。

截至9:11分左右，燿華股價大漲7.58%，暫報58.2元，成交量逾7.06萬張。

燿華今年以來股價已飆漲近一倍，外資昨大買燿華2.7萬張、自營商也買超3064張。燿華低軌衛星相關PCB應用板訂單大幅成長，去年新增第二家低軌衛星大客戶，因客戶要求第三地生產，在泰國廠產能開出後，今年低軌衛星產品比重可從去年低於15%提升至20%以上，此外，隨著低軌衛星地面接收器更換新品，採用的PCB應用板面積更大，平均單價亦增加10%至20%，有助毛利率表現。

