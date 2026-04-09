焦點股》由田：半導體營收比重衝50％以上 連4天飆漲停
〔記者卓怡君／台北報導〕AOI檢測設備商由田(3455)近年積極跨入半導體領域，持續深耕先進封裝AOI檢測與量測設備，產品線已可完整對應晶圓級、面板級，以及封裝後單顆檢測需求，該公司推出涵蓋CoWoS、FOPLP、TGV、CoPoS等應用之最新技術與解決方案，由田預估，今年半導體營收佔比將持續提升，可望達到50%以上，由田近期股價開啟飆漲模式，連4天拉出漲停板。
截至9:22分左右，由田股價緊鎖漲停，漲停價184元，成交量逾8000張、漲停委買張數近6千張。
隨著半導體先進製造需求快速攀升，由田近年布局半導體領域成果逐步展現，由田表示，針對來料檢測、RDL重佈線、Interposer、Underfill、Bumping、Die Saw至Final檢測等關鍵節點，已完成全方位的檢測布局。其中，具螢光專利之RDL黃光製程檢測設備為今年營運主力，目前已於國內外多家一線OSAT大廠接連有所斬獲；去年率先切入之面板級扇出型封裝(FOPLP)檢測亦持續深化耕耘。同時，Auto OM檢測設備於近期亦獲得突破性進展，市場布局逐步發酵；單顆級多面檢測設備更被視為推動公司成長的一大新利箭，可望成為挹注公司營收之全新動能。此外，針對市場對高階載板需求持續升溫的趨勢，預計將於下半年起對營收產生顯著貢獻。
更多自由時報報導
台股狂漲1531點史上第2大！台積電發爐漲90元 1507家有感同樂
可寧衛*16.3萬股東有福了！今年股東紀念品送「這個」
外資買超史上第2前10大出爐！面板雙虎認錯爆買 這檔金融本週天天買再敲逾4萬張
台股噴1531點史上第2！投信前10大賣超出爐 這檔封測連2砍最慘
其他人也在看
麻衣甜美外貌下的困擾 「這兩處」初老最有感：跟以前不一樣了
麻衣近日上TVBS《女人我最大》錄影，46歲的她因甜美外型絲毫看不出實際年齡，節目中她也分享初老困擾，更首度鬆口坦言「身體真的有感在變化」，最明顯就是視力退化。
屏東玉皇宮4/12盛大春祭祈福 五爪金龍出陣
屏東玉皇宮12日上午7點20分起舉行春祭祈福活動，159公尺的五爪金龍將出陣，並佈下七星陣祈福除煞，廟方將動員600名的志工到場協助，祈求神明護佑讓信徒都能除煞去惡、逢兇化吉、心想事成。玉皇宮表示，春祭祈福活動將動員長159公尺的金龍出陣，光是施展龍身就要有近200人操控，而五爪巨龍在太陽底下閃閃發
擔憂美伊停火協議恐破局 油價走揚亞股回落
（中央社香港9日綜合外電報導）市場擔憂美國與伊朗剛達成的停火協議可能破局，伊朗警告以色列大規模轟炸黎巴嫩後恐恢復敵對行動之際，油價今天走揚、亞股回落。
焦點股》鼎元：光電大展激勵士氣 帶量漲停
2026年台灣光電大展（Touch Taiwan）昨日正式開跑，感測解決方案供應商鼎元（2426）今日在集團齊心發功之下，隨著友達（2409）、富采（3714）漲停鎖死，鼎元股價同步帶量亮起紅燈，截至上午10時8分暫報漲停價43元，成交量2萬1341張，尚有1萬0209張漲停價委買單尚未成交。
喬山第一季營收118億元 創同期歷史新高
運動器材廠喬山（1736）公布3月營收42.7億台幣，月增18%，年增12%；累計第一季營收118億元，較去年同期增長11%，單月及首季營收雙雙創同期歷史新高。喬山表示，營收成長主要受惠於全球健身市場需求持續增溫，帶動商用及家用產品銷售表現穩健，其中商用市場市占率持續提升，家用市場亦同步推進成長動能
走不快、聽不清、看不遠 台東離島學童著裝備體驗老化之苦
台東縣衛生局今年規劃在蘭嶼與綠島2離島辦理「高齡友善體驗暨長者內在能力檢測推動活動」，讓離島學生穿上模擬老化的體驗裝備，親身走進長者的世界，將高齡友善從政策文件變成校園現場，從本島延伸到海的另一端。活動從3月24日起到昨天，分別於蘭嶼椰油國小、綠島國中、綠島國小及綠島衛生所，共辦理5場次，現場學生穿
塑膠袋短缺有望緩解 經長：台塑增量5千噸明日出貨
（中央社記者曾筠庭台北9日電）中東局勢影響石化原料供應，部分地區傳出塑膠袋短缺情形。經濟部長龔明鑫今天表示，隨著上游原料供應增加，情況可望迅速緩解，其中台塑擴大生產約5000噸塑膠粒（聚乙烯）預計明天出貨。
小改變大提升！中分署推「職務再設計」 助攻企業留才勞工穩定就業
因應國際經貿情勢變化，為協助失業勞工儘速重返職場，勞動部勞動力發展署中分署推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三大資源，提供一站式就業支持，提升勞工就業穩定度，其中「職務再設
伊朗媒體：停火後煉油廠仍遇襲 還擊科威特及阿聯
（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）就在美國與伊朗為期兩週的停火生效幾小時後，伊朗國營電視台報導，伊朗拉凡島的石油設施今天上午遭遇空襲，伊朗隨後對科威特及阿拉伯聯合大公國發動飛彈與無人機攻擊。
可成、精誠...最新10檔股利一覽 傳產電子齊發 「芝麻專家」竟有8％高品「殖」
昨(8)最新公布股利政策的共有10家，其中以富味鄉(1260)股利最優，配息2元，以昨天收盤價計算總殖利率8.28%。另外，截至目前為止，在已公布股利政策的上市櫃公司中，殖利率最高的為寬宏藝術(6596)，配息18.7元，總殖利率為19.1%。
影/國道驚見「紙箱瀑布」！3車連環撞 聯結車駕駛送醫亡
國道1號南向岡山路段昨（8日）晚間9時許發生3車連環撞的嚴重事故，一輛開著聯結車的焦姓男子受困在變形的車頭，因傷勢嚴重送醫不治，整起事故的肇事原因待警方調查釐清。
土地銀行主辦昇陽半導體30億元聯貸案 力挺「AI智慧製造與擴產」布局
土地銀行統籌主辦昇陽半導體7年期新臺幣30億元聯貸案，並於4月8日完成簽約，資金將用於購置設備與充實週轉金，支應臺中港科技產業園區中港廠投資計畫。此案吸引多家公股與民營銀行共同參與，超額認貸比率達150%，顯示市場高度看好昇陽半導體在AI智慧製造、再生晶圓、自動化生產及永續經營上的發展潛力，也反映金融體系對臺灣半導體供應鏈升級與在地投資的強力支持。
鈞興-KY 3月營收下滑，智能傳動產品比重拉高為今年成長動能
【財訊快報／記者戴海茜報導】鈞興-KY(4571)自結3月合併營收2.64億元，月增41.82%、年減7.36%；累計第一季合併營收7.84億元、年減8.29%。鈞興表示，隨著機器人用齒輪、諧波減速機等新產品陸續出貨，今年智能傳動產品營收可望成長。鈞興指出，3月合併營收較去年同期衰退，主要受園林工具類產品衰退33%所致，但智能傳動類產品3月營收年152%，使得智能傳動類產品的營收比重，由2025年3月的4.64%提升到2026年3月的12.66%。鈞興2026年第一季電動工具類衰退1%、園林工具類衰退41%，智能傳動類成長47%，智能傳動類產品的營收比重由去年第一季的7.14%，提升到今年第一季的11.46%。鈞興指出，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶之業務合作，新的產品預計將於今年第二、三季陸續量產出貨。在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器及電動輔助自行車(E-bike)用中置電機，在多項新產品量產出貨的貢獻下，預計2026年智能傳動產品的營收成長將明顯優於電動工具及園林工具類產品，帶動智能傳動產品全年營收比重突破10%以上，成為未來成長的主要動力來源
迪士尼計劃裁員多達1000人，重點鎖定市場行銷部門
【財訊快報／陳孟朔】據《華爾街日報》報導，全球娛樂巨頭迪士尼(Disney，美股代碼DIS)正計劃在未來幾週內展開大規模裁員行動，預計受影響人數將多達1000人。消息人士指出，此次裁員的崗位將主要集中在市場行銷部門，顯示公司在面對影音串流競爭與營運成本壓力下，正進一步精簡組織架構。這項裁員計畫反映出迪士尼在追求獲利成長的同時，對營銷支出採取更為嚴格的控管策略。隨著全球廣告市場波動以及傳統電視業務面臨挑戰，迪士尼執行長鮑格(Bob Iger)持續推動成本削減措施，以支應在內容創作與AI技術應用上的巨額投資。分析師認為，裁撤市場行銷崗位可能是為了將資源重新配置於更具成長潛力的核心影視製作與主題樂園業務。事實上，這並非迪士尼首度縮編。在過去兩年中，該公司已進行多輪人力調整以優化財務表現。儘管迪士尼近期在票房與串流訂閱數上有所回升，但面對宏觀經濟不確定性，尤其是中東局勢動盪導致的全球消費情緒轉變，公司管理層顯然選擇採取更審慎的經營韌性作為。分析人士指出，科技與娛樂產業近期的裁員潮仍未平息，從甲骨文、亞馬遜到現在的迪士尼，企業普遍都在進行「去肥增瘦」的組織變革。迪士尼此次鎖定行銷部門，也暗示其未
RBC警告荷姆茲海峽重啟恐添亂象，伊朗或掌控原油運輸
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，加皇資本市場(RBC Capital Markets LLC)表示，荷姆茲海峽的重新開放將會「極其混亂」，預計伊朗將控制貨物的運輸，並有可能影響離開該水道的幾乎每一桶原油。Helima Croft等加皇資本市場分析師在標註日期為4月8日的備忘錄中寫道，由於伊朗堅持要求船隻與其軍方協調，通行量將「繼續嚴重縮水」。儘管計畫舉行會談，但該海峽恢復正常通行之路可能很漫長，一些國家和公司拒絕與伊朗就通行和付款問題進行協調。此外，解除制裁問題也將成為一個關鍵癥結。川普撤銷最嚴厲制裁措施的權力有限，使得任何一份協議的範圍都存疑。加皇資本市場預計，白宮任何解除制裁的舉動都將遭到國會的強烈反對。伊朗可能得接受當前的不執行機制，而非能讓其重新融入西方金融市場的徹底解除。
停火協議脆弱，東京匯市早盤美元回穩，靜待美PCE數據與植田發言
【財訊快報／陳孟朔】美元指數在連續三天急跌0.9%後，在東京匯市週四早盤展現疲態後止跌回穩。投資人正焦慮地評估美國與伊朗間為期兩週的停火協議能否維持，市場避險情緒依然濃厚。美元指數最新報價微升0.03%至99.09，歐元跌0.07%，報1.1654美元，8日觸及的1.1722美元為3月2日以來最高；英鎊跌0.07%至1.3385美元，8日的1.3484美元為2月27日以來最高。歐元和英鎊同現四個交易日首跌。日圓兌美元連續兩天急彈0.7%後回吐0.2%。來到158.89日圓。隨著中東停火消息傳出，美元週三曾跌至一個月低點。然而，這份停火協議目前看來如履薄冰，主因以色列仍持續對黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨發動攻擊，德黑蘭方面則指責美以違反協議，並稱在此背景下推行永久和平談判「不切實際」。此外，荷姆茲海峽通航依然受限，航運業者在獲得更明確條款前仍抱持觀望。分析人士指出，美元一直是這場為期近六週戰爭中的主要受益者，因為美國作為能源淨出口國，比起依賴進口的日本與歐洲，受油價衝擊的程度較輕。市場專家警告，若有任何協議崩潰的跡象，如海峽限制重啟或黎巴嫩衝突外溢，都可能再度推高油價並強化美元漲勢。目前
美媒爆料美國未及時與以色列協商涉伊停火協議，納坦亞胡發聲否認
【財訊快報／陳孟朔】據《以色列時報》引述《華爾街日報》等美國媒體報導，以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)對美國總統川普(Donald Trump)在未與以色列及時協商的情況下，便與伊朗達成臨時停火協議感到憤怒。針對此項傳聞，納坦亞胡於4月8日正式作出回應，全盤否認這種說法。報導指出，美伊達成的這份為期兩週的停火協議，旨在緩解近期劇烈升溫的中東局勢，並尋求重新開放荷姆茲海峽的契機。然而，由於以色列目前仍持續對黎巴嫩境內的真主黨發動攻擊，引發德黑蘭方面強烈不滿，市場先前盛傳以美雙方在停火細節上存在嚴重分歧，甚至出現川普政府「跳過」盟友直接與伊朗達成共識的傳言。分析人士認為，納坦亞胡的公開否認旨在對外展現以美同盟的團結，尤其是在區域局勢極度敏感的時刻。儘管外界質疑停火協議能否維持，且伊朗指責美以違反協議，但納坦亞胡此舉有助於穩定國內情緒與國際金融市場的預期。目前市場正高度關注後續正式和平談判的進展，以及該協議對全球能源供應鏈的實質影響。在納坦亞胡澄清立場後，焦點將轉向副總統范斯(JD Vance)領導的談判團隊，能否在本週末進一步落實更具法律約束力的和平條款。
郭子乾、方文琳首同框！温貞菱突跳船全場看傻 讓他當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導台灣大哥大MyVideo跟播實境綜藝《花甲少年趣旅行》，本週由郭子乾、方文琳攜手周詠訓（阿布）、温貞菱組成全新「花甲少年」...
嘉基跨科接力照護 腹裂新生兒平安出院
嘉義基督教醫院今天舉行「跨科團隊成功救治腹裂新生兒」記者會，分享一名腹裂女寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。醫學研究顯示，若無合併嚴重併發症，腹裂寶寶存活率可超過95％，多數能健康成長，院方也藉此呼籲社會大眾，面對生命挑戰，不要輕言放棄。
沈伯洋出戰北市生變？吳子嘉揭綠營內部1訊號：這派系出手了
民進黨台北市長人選尚未有定案，原先傳出民進黨選對會7日開會，可望徵召立委沈伯洋出戰北市，但最終仍沒有結論。對此，媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》表示，這次選對會未定案，應該是「蘇系」出手策動，研判最後仍將由沈伯洋出線。民進黨昨召開選對會，聚焦台北市及桃園市長人選，桃園市長部分，將提名法務部次長黃世杰，但因黃業務尚待交接並完成辭職程序，預計5月初提名。備受關......