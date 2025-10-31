焦點股》神達：接近歷史高點 百元關卡震盪

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達(3706)受惠於AI伺服器業務前景看旺，旗下神雲科技接單動能續旺，帶動買盤持續進場佈局，今日股價早盤高點觸及101元，接近歷史高點103元，但在賣單出籠下，股價在百元關卡震盪，截至上午10時5分暫報99.9元，漲幅1.42%，成交量6萬5343張。

神達2024年10月1日起將神雲旗下TYAN®、DSG與MiTAC OCP伺服器產品線，整合為「MiTAC Computing」品牌，統一向市場推廣。

廣告 廣告

在產品策略方面，持續開發符合AI大模型推論與雲端服務供應商應用需求的伺服器與搭配液冷散熱技術的新產品，以此作為未來三年業務成長的動力。

在業務策略方面，神達管理層正持續擴大與世界各主要伺服器客戶在伺服器產品的合作，從模組出貨到全系統出貨、低階到高階、單一產品線，訴求長期穩定的策略夥伴關係，強化產品開發能力及速度、生產品質及交期的控制能力、全球供應鏈的整合能力、全球運籌及服務體系，鞏固集團作為主要伺服器系統代工廠的地位。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》光寶科：獲利了結 帶量大跌

焦點股》鴻準：集團加持 交投熱絡

焦點股》台燿：M8高階材料放量 外資大買再創天價

焦點股》台光電：獲利表現亮眼 外資最高目標價上看1695元

