焦點股》神達：11月營收大衰退 帶量大跌

〔記者方韋傑／台北報導〕神達(3706)昨日公布11月營收78.22億元，月減35.6%、年減0.9%，管理層表示，主要是受到資料中心訂單產品組合調整，加上安裝排程異動影響。神達今日盤中股價大跌，截至上午11時49分暫報87.9元，跌幅6.89%，成交量4萬9887張。

儘管神達11月營收較10月高點(121.51億元)高點回落，不過今年前11個月受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強勁需求助攻，累計業績950.24億元，仍較去年同同期大增79.06%。管理層看好旗下AI伺服器、機櫃(Rack)與叢集(Cluster)產品線均已完成佈局，從系統、機櫃到256顆圖形處理器(GPU)的集群解決方案皆可提供。

廣告 廣告

此外，神達在製造策略上鎖定「兩大地緣集群」主軸，北美地區方面，美國新廠預計2026年第二至第三季陸續啟動，墨西哥產線亦同步擴大，兩地將共同承擔AI伺服器、機櫃的交付需求。亞太地區則以台灣與越南為核心，竹科與竹南兩座工廠分別負責不同產品線；越南河內工廠今年已完成建置，預計明年啟動量產。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台虹：Google新款智慧AI眼鏡來了！股價直噴漲停

焦點股》緯創：11月營收創高 逆風帶量小漲

焦點股》英業達：11月營收雙減 滾量下跌

台股開盤》台積電、力積電領攻 指數漲逾170點

