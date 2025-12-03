焦點股》福懋科︰集團齊發力 帶量攻漲停
〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠福懋科(8131)受惠記憶體缺貨漲價的利多激勵，加上集團成員也是法人股東的南亞科(2408)公告10月獲利超越上季，今福懋科早盤股價亮燈漲停達46.4元，上漲4.2元，截至10點12分，成交量2.31萬張，漲停委買張數接近1萬張，外資與投信本週已連2買。
記憶體業界紛認為，這波記憶體結構性缺貨是30年來最嚴重的一次，主要是雲端買家加入大搶購行列，國際記憶體大廠紛將產能挪往獲利高的高頻寬記憶體(HBM)，致使DDR4、DDR5與NAND快閃記憶體因缺貨而漲價。南亞科以生產DDR4為主，昨公告10月獲利已超越上季，福懋科是南亞科主要封測廠，第3季已轉獲利，第4季可望更成長。
