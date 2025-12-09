焦點股》穎崴：前11營收年增近3成 股價破2700元

董事長王嘉煌。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴科技(6515)11月份自結營收6.25億元，雖月減8.11%，但較去年同期增加43.54%；累計今年前11月合併營收為69.29億元，較去年同期增加29.69%，創歷年同期新高。由於營收相較去年同期顯著成長，明年營運也將續拚成長，激勵今股價走高，截至10點06分，股價來到2700元，上漲180元，漲幅逾7%，成交量684張。

穎崴受到產品組合影響，11月營收較10月減少8.11%，但在AI趨勢及CSP投入大型語言模型力道延續下，年增43.54%，為歷年同期次高；前11月合併營收為歷年同期新高，該公司因持續配合AI、HPC、ASIC等應用客戶出貨，目前高階、高頻高速產品線產能全數滿載，明年營運將續拚成長。

SEMICON Japan 2025將於12月17日起開展，該展匯集半導體先進製造、IC封裝測試、設備、材料、設計、微機電系統(MEMS)、感測器等最新技術與創新，是業界交流和探索新商機的平台，為全球半導體供應鏈盛會之一，穎崴也將參展日本半導體展，並亮相「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」。

