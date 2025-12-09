焦點股》穩懋：妖股轉世重生？ 直衝漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資與主力昨日雙雙反手買超之故，多頭市場士氣大振，砷化鎵族群穩懋(3105)今日股價開盤後不久直衝漲停167元，截至9:39分為止，成交量超過2萬張，股民歡呼「又亮燈」、「妖股轉世重生」，也有散戶嘆「終於解套，快點賣」，不過，9:48分左右穩懋漲停又打開，股價暫報166元。

穩懋11月營收16.21億元、月增3.9%、年增29.6%，小幅優於預期。受美系手機備貨延續，Cellular、Others業務將持續成長，Infra業務受惠於LEO及光通訊GaAs驅動IC需求穩健成長，預估第四季營收季增約1-3%。法人認為，目前穩懋營收獲利重回成長軌道，PA族群正逢上修循環週期，由於短線股價相對強勢，目前位於PB均值，維持「買進」投資建議。

觀察三大法人動向，外資昨日買超穩懋2191張、投信買超88張、自營商買超758張，合計3037張，主力昨日買超2218張，買超券商以港商麥格理、摩根大通、摩根士丹利為主；法人分析，穩懋股價自11月以來，大漲近六成，盤中當沖漸增，且借券賣出張數突破萬張，多空勢力交戰，投資人多小心盤中股價震盪加劇，追高宜謹慎。

