焦點股》穩懋︰AI與高階通訊需求強 股價大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠高階通訊與AI相關應用需求，砷化鎵族群再度獲得市場關注，今(22)日由穩懋(3105)帶頭、股價一度衝上漲停191元，隨後包括全新(2455)、宏捷科(8086)股價也跟著大漲，截至9:55分為止，穩懋大漲16元、股價暫報190元，成交量超過1.8萬張。

穩懋表示，過去穩懋以手機通訊為主，如今營收比重降到30％至40％，毛利較高的產品(如應用於低軌衛星與光通訊)，營收佔比穩定維持在30％左右，看好光學產品將成為未來成長的第三隻腳，估計最壞的時間點已過。

廣告 廣告

上週五外資買超穩懋773張、投信買超733張、自營商買超413張，合計買超達1919張，主力同步買超962張，買超券商以元大經紀、美林證券為主；法人也認為，目前穩懋營收獲利重回成長軌道，PA(功率放大器)族群正逢上修循環週期，短線股價相對強勢，維持「買進」投資建議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電全力衝刺 指數漲逾400點重返2萬8

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

焦點股》能率亞洲：上櫃蜜月行情 飆逾3成

台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

