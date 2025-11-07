焦點股》精確：10月營收創新高 強攻漲停

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確(3162)公告10月營收7.08億元，創單月歷史新高，今天股價逆勢飆上68.6元漲停板，截至11點11分，成交量達2萬8840張，掛漲停委買張數逾4600張。

精確10月單月營收首次突破7億元，較去年同期成長37.56%、 較9月成長1.18%，累計1~10月營收63.1億元，較去年同期成長82.29%，已超越2024年全年營收。

精確實業近年除了新能源車新客戶與新車型逐步加入量產，以及塞爾維亞廠效益顯現之外，今年也切入AI伺服器水冷應用，並已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，預計相關產品本月可開始小量出貨，水冷板項目今年12月底前應可達到大量生產的製造能力。

另外，精確也在開發人形機器人的鑄件，目前中國人形機器人應用大多瞄準工廠、物流，中國新能源車廠也都在發展相關應用，精確期望能藉此切入相關供應鏈，未來也將成為精確公司新的成長動能。

