焦點股》精確：AI伺服器水冷零件出貨 跳空漲停

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒大廠精確(3162)打進AI伺服器水冷板供應鏈，供應全球性半導體企業及AI伺服器廠商，相關產品已於本月開始分批出貨，今天開盤股價跳空漲停至60.8元，截至9:40分，成交量1894張，漲停委買張數逾1萬4000張。

精確自去年起，公司即藉由精密工藝技術投入AI液冷散熱領域，研發多項液冷散熱零部件，包含分歧管、水冷板、記憶體散熱模組、CDU、浸沒式液冷機櫃等。

該公司已於近期自客戶AI伺服器廠商獲得訂單，精確將按照客戶規格要求進行AI服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產，已通過該客戶針對浸沒式液冷櫃的技術驗證，將於本月分批出貨。

精確亦已通過另1間AI伺服器液冷系統廠商的分歧管技術驗證，並已獲取相關訂單，首批量產品預計將於11月底前開始交貨，後續訂單量將逐月增加。同時針對液冷系統中重要零部件-分歧管，精確也已送樣給其他客戶，預期未來將逐步放量生產。

為滿足AI液冷散熱零部件訂單的需求以及未來潛在訂單的需求，該公司已於第3季與福曼科技成立合資公司，將共同拓展AI伺服器液冷系統相關業務，並於嘉興建設相關生產工廠，預計將於12月底達到大批量生產水平，以滿足更多客戶產能需求。

