焦點股》精英：獲利了結賣壓浮現 帶量下殺

〔記者方韋傑／台北報導〕精英電腦(2331)昨日收盤價為26.1元，近3個交易日漲幅高達25.17%，今日隨著大盤下挫，精英同步遭遇獲利了結賣壓，盤中股價一度下探24.1元，截至上午11時39分暫報24.15元，跌幅7.47%，成交量1萬5724張。

精英本月12日在法說會表示，從財務體質來看，前三季每股盈餘(EPS)達1.44元，較去年同期的0.08元大幅成長，資產報酬率(ROA)由去年同期的0.39%提升至4.75%，權益報酬率(ROE)亦由0.49%攀升至9.33%，顯示獲利能力回溫已同步反映在整體資產運用效率上。

此外，流動比率由123%提升至132%，公司流動性進一步改善。精英指出，隨著營運規模回升，部分備貨需求帶動負債增加，但整體負債水位仍屬可控範圍。展望後市，精英將持續強化經營效率與成本控管，並在穩健營運基礎上推動獲利結構改善，期望在市場環境穩定下，逐步放大經營調整所帶來的正向效益。

