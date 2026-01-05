焦點股》緯創：台股創高賣壓浮現 翻黑滾量震盪

〔記者方韋傑／台北報導〕台股今日首度突破三萬點大關，在市場資金向龍頭權值股台積電(2330)之下，部分AI伺服器代工廠股價由紅翻黑，其中，緯創(3231)今日開盤股價衝上158元，創3個月波段新高，但在賣壓出籠下，截止上午9時50分暫報154.5元，跌幅0.32%，成交量逾2萬張。

緯創上週五(2日)與關係企業緯穎(6669)連發重大訊息，公告擴大北美產能布局，主要是在AI伺服器需求持續帶動下，管理層繼續規劃相關資本支出。根據公告，緯創集團多家子公司於一年內累積取得營業用設備達新台幣5億元以上，投資重心聚焦美國與墨西哥。

法人指出，隨著AI伺服器需求維持高檔，眾多ODM廠持續透過設備更新與廠房擴充，強化北美在地製造與交付能力。緯創與緯穎過去即多次強調，將依客戶需求與訂單能見度，滾動式調整全球產能配置，從兩家公司同步推動「設備採購」與「廠房改良」的跡象來看，顯示市場對於AI伺服器的相關投資動能仍在延續。

