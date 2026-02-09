焦點股》緯創：董座看好長期持有 激勵士氣帶量上攻

緯創董事長林憲銘看好公司體質紮實、成長方向正確，長期價值終將反映在評價上。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創(3231)董事長林憲銘上週五(6日)於集團旺年會明確表達公司股票適合「長期持有」，強調市場終究會回歸基本面，只要企業體質紮實、成長方向正確，長期價值終將反映在評價上。緯創今日股價帶量上攻，截至上午9時36分暫報132.5元，漲幅2.71%，成交量1萬2525張。

林憲銘上週五指出，即便是基本面表現穩健的企業，股價走勢也未必能即時反映營運成果。他以緯創自身為例說明，近年公司每股稅後盈餘(EPS)從4元、6元一路成長至9元，但股價表現並未隨獲利同步線性上揚，顯示市場評價與實際營運之間，往往存在時間差與解讀差異。股市因素牽涉投資人心理、資金流向與情緒判斷，複雜程度甚至高於產業發展本身，並非單一基本面數據就能解釋。

進一步放眼整體產業，林憲銘表示，台灣大型科技股在全球供應鏈中占有關鍵地位，卻長期面臨評價偏低的情況。無論是晶圓代工龍頭、主要ODM廠商，或是緯創本身，在AI伺服器、雲端運算與電子製造領域都扮演不可或缺角色，台灣ODM於全球市占已達相當高比重，產業量體也較過往大幅成長，但市場給予的本益比仍相對保守，顯示評價與產業實力之間存在落差。

對於股價波動，緯創執行長林建勳也補充，從經營角度來看，公司近年營收與獲利持續成長，顯示業務結構與客戶需求穩定推進，但市場對股價的解讀未必與營運同步，這是企業無法控制的變數。管理團隊能做的是把產品、製造與服務品質做到位，確保在產業競賽中站穩位置。

