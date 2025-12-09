焦點股》緯創：11月營收創高 逆風帶量小漲
〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠緯創(3231)昨日盤後公告11月營收2806.24億元，創下歷史單月新高紀錄，儘管台股今日遭遇逆風，指數一度下跌逾百點，但緯創股價在買盤加持力挺之下，盤中帶量小漲，截至上午11時24分仍力守150元關卡，漲幅0.34%，成交量7萬4294張。
緯創表示，受到季節性因素影響，12月筆電出貨將微幅月減，桌機、顯示器則月對月持平。預期第四季筆電出貨季減低個位數百分比，較前一個月的預估值(季減5%至10%)略微上調，桌機、顯示器出貨看法不變，可望較第三季上升。
緯創提到，11月AI伺服器出貨達歷史高峰，推升單月營收達到歷史新高紀錄，顯示AI系統量產帶動營運勁揚。目前看好12月需求續強，儘管出貨數字可能些許月減，但第四季營收確定會是歷史單季最強表現，2025全年業績更將達到歷年巔峰。關於明年營運展望，緯創預計於2026年1月發布2025年12月營收時進一步說明。
更多自由時報報導
緯創11月營收登歷史新高 緯穎創單月次高
焦點股》華東:子以母貴 爆量漲停
焦點股》安國：AI ASIC 訂單發威
焦點股》台積電：中企投產7奈米解禁？ 營收看多
其他人也在看
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 17
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 6
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 5
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 42
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 3
川普助攻不了？機器人股慘綠一片...羅昇、穎漢摔破8%領跌 唯這「先進封裝大廠」獨漲半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲226.83點至28,207.72點，截至上午10時35分暫報28,199.06...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2