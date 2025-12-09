焦點股》緯創：11月營收創高 逆風帶量小漲

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠緯創(3231)昨日盤後公告11月營收2806.24億元，創下歷史單月新高紀錄，儘管台股今日遭遇逆風，指數一度下跌逾百點，但緯創股價在買盤加持力挺之下，盤中帶量小漲，截至上午11時24分仍力守150元關卡，漲幅0.34%，成交量7萬4294張。

緯創表示，受到季節性因素影響，12月筆電出貨將微幅月減，桌機、顯示器則月對月持平。預期第四季筆電出貨季減低個位數百分比，較前一個月的預估值(季減5%至10%)略微上調，桌機、顯示器出貨看法不變，可望較第三季上升。

廣告 廣告

緯創提到，11月AI伺服器出貨達歷史高峰，推升單月營收達到歷史新高紀錄，顯示AI系統量產帶動營運勁揚。目前看好12月需求續強，儘管出貨數字可能些許月減，但第四季營收確定會是歷史單季最強表現，2025全年業績更將達到歷年巔峰。關於明年營運展望，緯創預計於2026年1月發布2025年12月營收時進一步說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

緯創11月營收登歷史新高 緯穎創單月次高

焦點股》華東:子以母貴 爆量漲停

焦點股》安國：AI ASIC 訂單發威

焦點股》台積電：中企投產7奈米解禁？ 營收看多

