焦點股》羅昇：沾光台達電、佳世達 衝上漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕近期機器人族群股價表現強勢，而自動化解決方案供應商羅昇(8374)受惠於經銷上游夥伴台達電(2308)股價創新高，加上母集團佳世達(2352)昨宣布取得東科(5225)約35%股權、擴大營運版圖，同步受到市場資金挹注，羅昇今日開盤股價走高，截至上午9時27分暫報漲停價97.1元、創3個月來新高，成交量2700張，漲停委買超過1400張。

羅昇今年繼續成為台達電旗下機電事業群的主要經銷夥伴之一，雙方看好在全球供應鏈在地化的趨勢下，將持續聚焦整合式的人工智慧(AI)解決方案，透過虛實技術助力客戶在分散製造的情境下實現集中管理，深化鎖定電子組裝、半導體等行業應用，並回應淨零、AI運算與虛實整合方向，推動智能解決方案，精準布局核心行業與關鍵客群。

此外，羅昇母集團佳世達昨日宣布透過購入高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權，藉此跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。市場看好羅昇因而連帶沾光，後續不排除在集團內部有更多角色。

