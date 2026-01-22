焦點股》美光股價創新高 激勵威剛、南亞科飆漲停

美光股價創新高，激勵威剛、南亞科飆漲停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光昨股價大漲6.61%，創新天價，激勵記憶體族群股價今紛強彈，南亞科(2408)今為處置期最後一天，明天將出關，盤中股價飆漲停，達276元、大漲25元，但未鎖住，漲停打開，截至12點02分，成交量1.67萬張；記憶體模組廠威剛(3260)也將於明天解除處置，鎖漲停達298.5元，上漲27元。

南亞科日前法說會，第四季受惠DRAM平均售價季增超過30%，銷售量季增11%-13%，單季營收300.94億元，季增60.3%；價格上漲、製造成本改善，帶動毛利率49%，營業淨利率39.1%，單季稅後淨利110.83億元，季增608%、年增804%，每股稅後盈餘(EPS)3.58元，創29季新高，也帶動去年全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，EPS為2.13元。

南亞科預估今年因市場供給增加有限，DRAM將持續供不應求，多種產品預期將持續缺貨，南亞科第1季報價續漲，獲利還會上升，整體需求展望偏正向，上半年熱絡、下半年將有季節性消費帶動，預期全年表現「還不錯」。目前市場缺貨尤以DDR4與低功耗DDR4最大，南亞科這兩類產品占比達7成，法人預估南亞科第一季獲利將超越去年第四季。

