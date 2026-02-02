焦點股》群聯：中國長江存儲新產能提早開出？急殺跌停

〔記者卓怡君／台北報導〕市場傳出中國NAND廠商長江存儲可能將原訂2027年開出的新產能提前至2026年下半年量產，被解讀為有助於緩解全球 NAND 供給緊張與價格上漲壓力，今日記憶體族群全面重挫，IC設計廠群聯(8299)盤中觸及跌停，法人認為，從供需結構來看，此一影響恐有限。

截至10:55分左右，群聯股價重挫9.66%，暫報2150元，成交量約9568張。

法人分析，從供給面來看，全球NAND原廠已明顯轉向保守擴產，2026年總產出成長率僅約10至15%，遠低於過往的30%，主因在於三星、SK hynix與美光等原廠資本支出重心轉向HBM與先進DRAM，多數供應商以提升單位晶圓密度取代擴產，且多家原廠已表態2026年產能接近滿載甚至售罄，缺貨狀態可能延續至2027年。即使長江存儲提前量產，新廠初期仍面臨良率爬升與製程複雜度挑戰，加上擴廠重心其實偏向 3D DRAM，且可能優先供應中國市場，對全球有效NAND供給的實質貢獻有限。

