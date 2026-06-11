焦點股》群電：深化AI電源佈局 買盤點火
〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群電(6412)加速布局AI PC、AI伺服器、資料中心及通訊電源等高附加價值產品市場，並擴充高功率電源解決方案，搶攻新一波AI基礎建設商機。今日在買盤點火助攻之下，群電股價逆勢上揚、一度漲逾5%，截至中午12時20分暫報90元，漲幅3.45%，成交量3296張。
群電表示，今年全球經濟仍面臨地緣政治、關稅政策及利率變化等不確定因素挑戰，但AI應用持續擴展，帶動雲端運算、資料中心及智慧終端設備對高效能電源需求快速提升。公司將持續提高高附加價值產品銷售比重，擴大AI相關業務布局，作為未來營運成長的重要動能。
在產品規劃方面，群電將持續擴充AI伺服器及大數據資料中心電源解決方案，並開發高階伺服器及電競電腦所需的高功率電源產品。隨著AI模型規模持續擴大，資料中心對電力效率與供電穩定度要求同步提高，相關高瓦數電源產品需求亦可望持續成長。
除了伺服器領域，群電也將積極拓展AI PC電源、通訊電源及智慧低碳整合管理平台等新產品線，希望從傳統電源供應器供應商進一步延伸至能源管理與智慧節能領域，強化整體解決方案能力。
群電指出，未來將持續與國際客戶及供應商合作，掌握AI、雲端運算及資料中心等市場發展方向，加速高階產品研發與品質認證進程，藉此擴大高毛利產品占比，推動營運長期成長。
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