焦點股》聖暉*：營收雙增 逆勢上漲
〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室暨機電整合工程大廠聖暉*(5536)公布今年5月營收達45.18億元，月增10.54%、年增27.8%，今年前5月累計營收達202.1億元，年增29.21%，月與年營收雙創同期新高；營收利多，激勵聖暉*早盤股價逆勢上漲，一度漲近5%，截至10點21分，股價來到1125元，上漲20元、漲幅1.81%，成交量607張。
聖暉*5月營收達45.18億元，續創歷年同期新高；今年前5月營收達202.1億元，也刷新歷年同期新高水準。聖暉*表示，5月及累計前5月營收成長，主要受惠半導體、高科技電子及供應鏈客戶持續推進先進製程、先進封裝、AI伺服器與相關高階製造產能升級需求，帶動整體在建工程專案施作進度維持高檔，挹注整體營收表現續創同期新高。
聖暉*指出，受惠全球AI應用加速落地，帶動半導體、電子零組件、雲端運算與高階製造供應鏈持續擴充產能，相關客戶對建廠品質、工程效率、系統整合能力及跨區域專案執行要求同步提升，目前在建工程專案涵蓋半導體、高科技電子、雲端資料中心、PCB、電子零組件及一般產業客戶等多元領域，隨著客戶持續推進新廠建置、既有廠區擴充與產線升級，推升整體在手訂單及專案工程施作站穩高檔水準。展望第三季，聖暉*持正向樂觀看法。
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