焦點股》聯亞：外資看好 亮燈創新高
〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股聯亞(3081)今日股價跳高開出後，不到5分鐘立即攻上漲停708元，創下歷史新高價，截至9:28分，股價仍鎖漲停，成交張數逾2100張，漲停委買張數逾1000張。
美系券商在最新報告中預期，800G/1.6T產品在2026–2028年將加速被採用，矽光將成為首選設計架構，預估聯亞矽光營收在今年增80%，明年增40%，因而調升目標價。
聯亞之前在法說會上指出，今年第1季會新增1家CSP(雲端服務供應商)客戶，以及2-3家模組廠，接下來幾個季度出貨都會成長。
聯亞1月28日將召開法說會，進一步對外釋出今年展望。
聯亞2025年1-10月每股稅後盈餘3.19元。
