焦點股》 聯亞：法說變法會 下殺跌停

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股聯亞(3081)昨日舉行法說會，聯亞指出，8月在基板供應商恢復正常出貨，下游代工廠出貨也增加，接下來幾個季度出貨都會成長，預估第4季營收與2022年第2季相當或小幅成長，明、後年都可望成長。聯亞2022年第2季營收6.01億元，換言之，今年第4季營收可望季增逾8.8%。

聯亞雖然展望樂觀，但受到之前先押寶法說會利多的賣單出籠下，今日股價開低震盪走低，早盤下殺到跌停433.5元，截至9:29分，成交張數逾4700張，而跌停委賣張數逾900張。

聯亞表示，目前出貨以矽光產品居多，且多為800G、1.6T產品，明年第1季會新增1家CSP(雲端服務供應商)客戶，以及2-3家模組廠，中國客戶的矽光產品出貨也會增加；但電信相關產品沒有明顯需求，下一代新手機需要的LD、PD等產品目前則在開發、驗證中。

聯亞8月公告新一輪資本支出計畫，聯亞表示，主要是因客戶需求而擴產，且之前已要求下游廠商擴產，「明後年的成長幅度不錯」。

聯亞第3季營收5.52億元，稅後盈餘0.99億元，每股稅後盈餘1.08元，累計前3季營收15.6億元，稅後盈餘2.38億元，每股稅後盈餘2.59元。

