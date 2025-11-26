焦點股》聯亞：矽光子發光 股價亮燈

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股聯亞(3081)今日開高震盪走高，盤中攻上漲停528元，截至9:52分，股價仍鎖在漲停價位，成交張數逾8900張，漲停委買張數逾1700張。

聯亞目前出貨以矽光產品居多，且多為800G、1.6T產品，明年第1季會新增1家CSP(雲端服務供應商)客戶，以及2-3家模組廠，中國客戶的矽光產品出貨也會增加；但電信相關產品沒有明顯需求，下一代新手機需要的LD、PD等產品目前則在開發、驗證中。

廣告 廣告

市場人士表示，聯亞在基板供應商恢復正常出貨，下游代工廠出貨也增加，接下來幾個季度出貨都會成長，換言之，明、後年都可望成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》穩懋：矽光子概念夯 連兩日漲停

外資熱錢回流！買超前10大出爐 這檔電子一出手就敲3.39萬張最搶手

台股收盤》台積電領逾1200家齊揚 指數收漲407點

焦點股》精成科：打入Google TPU供應鏈 市場按讚

