焦點股》聯合再生︰屋頂強制裝太陽能 低價吸買盤

利多紛沓+低價轉機股，聯合再生連兩日爆量漲停。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕受到政策支持太陽能屋頂，再加上低價轉機股概念，太陽能模組廠聯合再生(3576)連續兩日漲停，今日一開盤湧入逾2萬張大單直衝漲停，截至9:46分為止，成交量近3萬張，漲停委買張數高掛近3萬張，多頭氣勢銳不可擋。

法人認為，政策支持新建案須蓋太陽能屋頂，再加上馬斯克看好太陽能是太空AI供電的關鍵之一，同時，台股上三萬點但太陽能族群股價仍低，近期太陽能族群風風火火主要是基於低價轉機股概念；今日包括茂迪(6244)、碩禾(3691)、國碩(2406)都直奔漲停，太極(4934)、達能(3686)漲幅也超過9%。

觀察三大法人動向，外資昨日買超聯合再生3811張、自營商買超370張，主力買超高達1.9萬張，法人認為，市場逐漸築底回溫，太陽能廠營運的確有轉機，不過，各家發展方向不同，投資人進場仍須留意營收獲利表現為宜。

