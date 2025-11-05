焦點股》聯發科：外資終於回頭大買 股價黑翻紅

聯發科今日股價抗跌。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕眾多外資質疑IC設計聯發科(2454)明年AI ASIC專案貢獻與手機晶片價格競爭，自9月中旬到11月3日外資狂賣聯發科逾4.7萬張，拖累聯發科股價頻頻破底，因第三季毛利率低於預期，再度引發外資下修評等與目標價，但外資心口不一，昨日回心轉意，反手買超聯發科2866張，為9月中旬以來最大買超手筆，今日台股盤中重挫逾700點，聯發科早盤回測前波低點1280元後迅速收腳翻紅。

截至11:36分左右，聯發科股價在平盤價1315元附近震盪，成交量逾4280張。

廣告 廣告

聯發科看好今年營收有望再創新高，並強調AI ASIC專案明年貢獻10億美元目標不變，至2027年可望達數十億美元，正積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，此外，為因應產能吃緊與不斷上升的製造成本，明年將展開策略性調整價格。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》電子股大逃殺 指數創高收跌218點

台股開盤》台積電領逾1200家下殺 指數跌逾500點摜破27600點

神達最肥韭菜慘遭踐踏！外資出手爆砍逾4萬張 爆量摜殺跌停

旺宏鬆一口氣！外資爆砍8.31萬張 反手敲1.52萬張霸榜

