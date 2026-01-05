焦點股》聯發科：明日除息29元 放量大漲

聯發科近日股價強勁上揚。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)明日即將每股除息29元，今日台股飆漲，聯發科吸引市場參與除息行情，盤中大漲逾4%，股價短線即將挑戰去年9月的1545元前波高點。

截至11:15分左右，聯發科股價大漲4.08%，暫報1530元，成交量約8675張。

本土投信近期積極買進聯發科，自12月15日以來大買聯發科5037張，反觀外資大賣8918張，但在投信買進的推動下，聯發科股價在新春開紅盤後明顯轉強，突破整理區間，今日早盤大漲逾4%，表現強勁。

聯發科成功跨足AI ASIC市場，已接獲Google AI ASIC訂單，該公司今年雲端ASIC營收以10億美元為目標，預估至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來業務將會快速成長。

