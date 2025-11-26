焦點股》聯發科：最被低估Google概念股！ 股價破底翻漲停

聯發科擺脫股價低迷，今日直奔漲停。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠聯發科(2454)第一個AI ASIC訂單大客戶為Google，因市場頻傳Google該案更改設計不斷延後，外資擔心影響明年的貢獻度，外資持續大賣，使得聯發科股價不斷破底，隨著Google最新Gemini 3爆紅，傳出Meta將向Google採購AI晶片，Google供應鏈大漲，聯發科可說是最被低估的Google概念股，今日股價破底翻，早盤跳空開高急拉，直奔漲停，直接攻克月線。

廣告 廣告

截至9:31分左右，聯發科股價亮燈漲停，漲停價1300元，成交量逾6976張，漲停委買張數逾1900張。

Google AI ASIC訂單為聯發科第一個AI ASIC專案，極具代表意義，因不斷傳出該專案設計進度延後，加上手機晶片價格戰、台積電(2330)調漲代工價等不利因素，使多家外資下修聯發科評等與目標價，拖累聯發科股價表現；聯發科副董事長暨執行長蔡力行日前在法說會針對AI ASIC業務做出說明，蔡力行強調，AI ASIC專案明年貢獻10億美元目標不變，至2027年貢獻可望達數十億美元，正持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

根本是浪費錢！專家點名4筆「明年最該停止支付」的花費

日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運

