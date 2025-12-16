焦點股》聯發科：連奪Google晶片大單 連兩日逆勢上漲
〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)因拿下Google TPU「v7e」AI ASIC訂單，隨著Gemini3爆紅，聯發科後市備受法人看好，近期市場傳出聯發科不僅接到Google追單，更在Google再下一城，有望打敗博通，進一步取得Google下一代2奈米TPU「v8e」訂單，近兩日台股重挫，回測月線，聯發科股價卻逆勢連兩日上漲，成為盤面最強電子權值股。
截至9:39分左右，聯發科股價上漲1.41%，暫報1440元，成交量逾3415張，守穩在各均線之上。
聯發科全力發展AI ASIC業務已有多年，第一個代表作就是Google TPU「v7e」，先前外資圈對於該項專案雜音不斷，但聯發科執行長蔡力行在法說會重申第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以明年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心，預期未來業務將會快速成長。
